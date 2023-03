Lörrach Der Autobahn-Lärm ist eine große Belastung

Darauf wies am Dienstag der Ortschaftsrat hin und verlangte, dass die Stadt auch Haagens Interessen bei ihren Bemühungen, den Lärm zu verringern, vertritt. Bisher hatten die Bewohner der Homburg Siedlung die Gemeinderatsfraktionen in einem Brief gebeten, sich für eine Verminderung des Autobahnlärms einzusetzen. Zuständig sind hier allerdings das Regierungspräsidium sowie die Autobahn AG und nicht die Stadt. Ortsvorsteher Horst Simon versicherte, OB Jörg Lutz setze sich dort auch für Haagen ein.