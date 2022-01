Lörrach Der Beratungsbedarf steigt

Das jährliche Budget der Stadt Lörrach für den Bereich der Schulsozialarbeit liegt bei rund 300 000 Euro. Die räumliche Ausstattung für die Schulsozialarbeit an den Lörracher Schulen ist heterogen, so verfügt zum Beispiel die Schulsozialarbeit am Campus über eigene Räume in einem städtischen Gebäude, an anderen Schulen, wie der Schlossbergschule oder der Tumringer Grundschule über eigene extra dafür gestaltete Büros. An anderen Schulstandorten, wie beispielsweise der Grundschule Salzert, improvisieren die Fachkräfte wie auch die Kinder und finden Platz in multifunktionalen Räumen.