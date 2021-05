Lörrach Der FC Hauingen ist gerettet

Keßler geht zum Verband

Katharina Keßler, bisherige Vorsitzende des Hauptvereins, stand aus persönlichen Gründen nicht mehr für das Amt zur Verfügung. Sie kündigte an, neue Aufgaben auf Bezirksebene und im Südbadischen Fußballverband zu übernehmen.

Als Wahlleiter hatte Ortsvorsteher Günter Schlecht sich am 19. März vergebens um Neubesetzungen bemüht. Er bezeichnete die Lage des Klubs mit derzeit 229 stimmberechtigten Mitgliedern als dramatisch. Sollte es nicht gelingen, innert fünf Wochen die vakanten Ämter zu besetzen, drohe dem FCH zum Saisonende die Auflösung.

Appell an Mitglieder

„Wir brauchen im Interesse des Fußballs und seiner Jugend einen starken FCH“, hatte Schlecht an die Bereitschaft der Mitglieder appelliert, ein Amt zu übernehmen. In den außerordentlichen Versammlungen am vergangenen Freitag hat’s geklappt: Alle Positionen konnten mit jeweils einstimmigen Voten neu besetzt werden.

Vor dem Hintergrund der vorausgegangenen intensiven Personaldebatte blieben die Jahresberichte fast Nebensache. Ohnehin wurden nahezu alle Vereinsaktivitäten vom Coronavirus ausgebremst. Im März kamen das gesellschaftliche Leben und der Fußball zum Erliegen. Die Saison 2019/2020 musste abgebrochen werden. „Der minimal schlechtere Koeffizient kostete unsere Erste den Aufstieg in die Bezirksliga. Unsere Frauenmannschaft belegte den vierten Platz und die Zweite einen hervorragenden zweiten Platz“, freute sich Katharina Keßler. In der Jugend wurden die C-Mädchen Meister. Später als geplant begann die Saison 2020/2021, die im November allerdings gestoppt werden musste. Die „Erste“ steht aktuell auf Tabellenplatz 13, dem ersten Nichtabstiegsplatz. Die Frauen mit dem Trainerinnen-Duo Luci Sallustio und Maika Feuermann belegen den dritten Platz. Am besten platziert ist die „Zweite“ mit Chef Matthias Grether auf Platz 2.

Bilanz der Jugend

In der Jugend stehen die B-Junioren auf Platz 2, die D-Junioren auf Platz 3. Die E-Junioren haben ihre Herbstrunde auf Platz 5 beendet. Bei den Kleinsten in der F- und G-Jugend fand kein Spielbetrieb statt. Die B-Juniorinnen belegen Platz 8. Auch die üblichen Veranstaltungen – Füchsle-Camp, Sommerfest und Weihnachtsfeier – sind der Pandemie zum Opfer gefallen. Lediglich das Herbstfest konnte mit der „Metzgete to go“ durchgeführt werden. Bis auf die kurze Zeit, in der das Vereinsheim geöffnet war, blieb der Umsatz des Herbstfestes – neben den Mitgliedsbeiträgen – die einzige Einnahmequelle.