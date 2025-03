Lörrach: Der Gorilla Club tritt im Burghof auf

Vielstimmiges Kollektiv

Der Name Gorilla Club weckt Assoziationen: wild, kraftvoll, aber gleichzeitig friedlich und sozial. Die Band um Stefanie Schrank und Björn Sonnenberg hat dieses Bild bewusst gewählt. Gorilla Club ist keine klassische Band, sondern eine lose, sich stetig wandelnde Gemeinschaft von Musikerinnen und Musikern. Was als Seitenprojekt der Indie-Band „Locas In Love“ begann, hat sich zu einem vielstimmigen Kollektiv entwickelt, das von einer flexiblen, offenen Struktur lebt. Das Resultat ist ein spielerisches, anarchisches Miteinander, das musikalisch unberechenbar bleibt und doch auf verblüffende Weise zusammenhält, so beschreibt es die Ankündigung des Burghofs.

Zweites Album „OK cool!“

Mit ihrem zweiten Album „OK cool!“ setzen Gorilla Club konsequent die Idee fort, Kindermusik ohne Schranken zu machen. „Hier gibt es keine Verniedlichung, kein Liedgut, das mit erhobenem Zeigefinger daherkommt. Vielmehr treffen wilde Stilwechsel auf intelligentes Songwriting, das Humor, Melancholie und absurde Fantasie vereint“, heißt es in der Ankündigung.