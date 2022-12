Lörrach Der Investitionsdruck ist hoch

Ferner ist der Aufwand für wiederkehrende Aufgaben für das über 240 Kilometer lange Abwassersystem, wie Reinigung, Reparaturen sowie Betriebs- und Unterhaltungsarbeiten mit etwa 575 000 Euro ähnlich veranschlagt wie im Vorjahr (615 000 Euro). Die geplanten Kosten für Kanaluntersuchungen liegen 147 000 Euro unter dem Vorjahresansatz, so eine Mitteilung Stadt.

Werkhof Lörrach

Der Eigenbetrieb Werkhof plant für das Jahr 2023 mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils rund 4,66 Millionen Euro: Dies entspricht einer Steigerung von etwa drei Prozent. Darüber hinaus plant er mit Investitionen in Höhe von 330 000 Euro, hauptsächlich in den Fuhrpark sowie benötigte Arbeitsgeräte zum Beispiel für den Winterdienst und die Schlosserei, heißt es.

Um einen Beitrag zum städtischen Haushalt zu leisten, wurde der Wirtschaftsplan 2023 erstmals mit einem leichten Verlust von 56 300 Euro geplant. Der Gemeinderat hat im November zugestimmt, den Jahresgewinn aus dem Wirtschaftsjahr 2021 beim Werkhof zu belassen, um diesen geplanten Verlust zu decken, so Jens Fondy-Langela Betriebsleiter Eigenbetriebe Werkhof, Stadtgrün und Friedhöfe.

Stadtwerke

Der Wirtschaftsplan 2023 orientiert sich bei allen Betriebszweigen – Bäder, Wasserversorgung, Verkehr, Mitunternehmerschaft Badenova, Wärmeversorgung, Stromversorgung und Burghofgebäude – weitgehend an den Ergebnissen des Jahresabschlusses 2021, den Ansätzen des Wirtschaftsplans 2022 sowie den Prognosen für das laufende Wirtschaftsjahr. Aufgrund der stark gestiegenen Kosten für Energie und Betriebsunterhalt müssen die Trinkwassergebühren und die Tarife in den Bädern und Tiefgaragen erhöht werden, sagte Wolfgang Droll, Betriebsleiter Stadtwerke Lörrach

Die Gesamterträge belaufen sich auf 14,14 Millionen Euro. Diesen stehen Gesamtaufwendungen in Höhe von 15,31 Millionen Euro gegenüber. Der Jahresverlust beträgt somit rund 1,16 Euro.

Für 2023 sind insbesondere Investitionen in das Trinkwassernetz und die Hausanschlüsse in Höhe von rund 1,46 Millionen Euro vorgesehen. In den Folgejahren sind zusätzlich größere Investitionen für die Sanierung des Hochbehälters Salzert und der Kaverne Schädelberg geplant. Für die Ausstattung des Wasserwerks im Grütt mit einer UV-Filteranlage stellen die Stadtwerke in den nächsten beiden Jahren insgesamt 630 000 Euro bereit.

Im Burghof wird in den nächsten drei Jahren die Dimmeranlage für insgesamt 475 000 Euro erneuert. Zudem stehen dort 2023 als größere Sanierungsmaßnahmen die Kälte- und Lüftungstechnik für rund 464 000 Euro und die Gebäudeautomation für rund 138 000 Euro an.