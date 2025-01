Lörrach: Der Kommentar: Über den Einkauf hinaus: Innenstadt als Ort der Begegnung aufwerten

Die Bedeutung der Kultur

Im Übrigen: Mit dem Rückgang der überragenden Dominanz des stationären Einzelhandels in Innenstädten ist auch die Bedeutung kultureller Einrichtungen neu einzuordnen. Kurz: Sie werden wichtiger.

Der Burghof

Vor diesem Hintergrund ist auch die Debatte um den Burghof zu bewerten. Ja: Der Burghof muss sparen, muss sein Defizit reduzieren. Unbedingt! Aber Aussagen wie „Der Burghof muss sein Sparziel nun sofort vollumfänglich erreichen, andernfalls sollte er umgehend privatisiert werden“, sind am Ratstisch schnell gemacht. Als sei dies ein sicheres Allheilmittel – was gewiss nicht der Fall ist. Solch kompromisslose Stellungnahmen verfangen in Teilen der Bürgerschaft – aber sie sind hoch riskant. Was lange aufgebaut und mit einem Mal niedergerissen wird, kann nie mehr richtig in Stand gesetzt werden. Eine misslingende Privatisierung des Burghofs würde nicht nur dem Zentrum, sondern der gesamten Stadt Lörrach Schaden zufügen. Das sollten sich alle Beteiligten bewusst halten und entsprechend abwägen. Kultur schafft Identifikation mit Innenstädten – in Zukunft mehr noch als heute.