Lörrach Der Motettenchor startet durch

In diesen Kirchen ist allerdings weitaus weniger Platz für Zuhörer oder gegebenenfalls für ein Orchester. Der Burghof Lörrach bietet aber dankenswerterweise seine Möglichkeiten mehr an als das in der Vergangenheit der Fall war, schreibt der Chor.

Ausblick

So freut sich der Motettenchor darauf, am 8. Oktober das bekannteste Werk des englischen Komponisten Henry Purcell, die Oper „Dido and Aeneas“, im Burghof in Form eines szenischen Konzerts aufführen zu können. Und schon vorher wird er, sozusagen zu Sommeranfang, am 25. Juni in der ehemaligen Fabrikhalle „Halle 9“ in der Nordstadt unter dem Thema „Lass die Waldesnacht mich wiegen“ ein Konzert mit Liedern und Gesängen von Johannes Brahms gestalten. Beides werden sicher spannende Ereignisse werden.

Wahlen

Bei den anstehenden Wahlen wurde der bisherige Vorstand im Amt bestätigt: Georg Müller als Vorsitzender, Antje Sommer als stellvertretende Vorsitzende, Elisabeth Moderegger als Schriftführerin und Elmar Rodenfels als Kassenwart. „Herzlich willkommen sind auch für die kommenden Projekte neue engagierte und geübte Sänger, aber natürlich ebenso Sängerinnen“, so der Appell. Geprobt wird am Montagabend, 19.30 Uhr, im TonArt.

Kontakt per E-Mail unter: info@motettenchor-loerrach.de.