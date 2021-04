Lörrach Der nächste Anlauf muss sitzen

Die Stadt Lörrach sei unterdessen mit ihrer Test-Strategie „gut unterwegs“, auch im Vergleich zu anderen Kommunen, sagte Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic am Mittwoch im Gespräch mit unserer Zeitung. Der Ball liege nun beim Land, das die rechtlichen Grundlagen für eine Teststrategie erarbeite.

Auch Neuhöfer-Avdic erinnerte daran, dass die Kinder und Jugendlichen bereits seit über einem Jahr mit der Pandemie leben. Mit Blick auf Maßnahmen der überregionalen Politik zur Bewältigung der Corona-Herausforderungen an Schulen sagte Neuhöfer-Avdic: „Über diese Zeit hinweg sind die Schüler immer wieder aus den Augen verloren worden. Das sage ich nicht in erster Linie als Bürgermeisterin, sondern als Mutter von vier Kindern.“

Zur Erinnerung: Das Kultusministerium hat die Schulen in Baden-Württemberg kürzlich über den Schulbetrieb nach den Osterferien informiert. In der Woche vom 12. bis zum 16. April wird an den Schulen kein Präsenz-, sondern nur Fernunterricht stattfinden. Für die Schüler der Klassen 1 bis 7, deren Eltern auf eine Betreuung angewiesen sind, wird eine Notbetreuung eingerichtet.

Ab dem 19. April ist eine Rückkehr zum Wechselbetrieb für alle Klassenstufen vorgesehen, sofern es das Infektionsgeschehen zulässt.

Ausnahmen von der Regelung für den Fernunterricht gibt es in der Woche nach den Osterferien für die Prüfungsklassen sowie für die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren. Die Abschlussklassen bleiben in einem Wechselbetrieb aus Präsenz- und Fernunterricht, wobei die Schulen wie bisher über den Umfang des Präsenzunterrichts entscheiden können, so die Information des Kultusministeriums.