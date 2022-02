Lörrach Der Stadtbusverkehr steht auf dem Prüfstand

Schweiz geht neue Wege

In der Schweiz gebe es laut OB mittlerweile auch eine veränderte Strategie, nicht mehr jede Milchkanne anzufahren. Dafür werde auf große Schlagadern gesetzt, mit denen eine Vielzahl von Nutzer angefahren werde. Bisher gebe es ganz viele Halte in Lörrach, aber keinen Stadtbusverkehr, der die Nutzer zufrieden stelle. Daher wollen Lutz und Neuhöfer-Avdic gemeinsam mit der Politik überlegen, ob dies auch für Lörrach die richtige Strategie ist. „Ich habe auch kein Patentrezept“, setzt das Stadtoberhaupt auf den weiteren Diskussionsprozess.

Jetzt sei jedenfalls ein guter Zeitpunkt, da die Stadt in das Mobilitätskonzept einsteige. Angestrebt werde, den ÖPNV-Anteil von sieben Prozent deutlich zu erhöhen. Hierzu müsse genau betrachtet werden, wie viele Menschen in welchen Bereichen leben und arbeiten. Und bei den Mobilitätsdrehscheiben könne auf schlagkräftige Linien mit hoher Taktdichte zugestiegen werden. „Ein Grundangebot muss es geben. Dazu stehen wir“, will Lutz kleinere Linien nicht komplett abrasieren. Die S-Bahn werde als Rückgrat für einen guten Stadtverkehr gesehen. Erst einmal würden notwendige und erkannte Optimierungen für den nächsten Fahrplanwechsel sorgfältig vorbereitet und umgesetzt, heißt es.

„Ticket4Lö“ erfolgreich

Dass Positives bewirkt werden kann, zeigt sich laut Stadtspitze am „Ticket4Lö“, was als „Erfolgsgeschichte“ angesehen wird. Mit Verweis auf steigende Spritpreise warb die Verwaltung am Montag nochmals für das Angebot. Trotz der anhaltenden Pandemie hat sich das Nutzerverhalten bei rund 5000 Tickets monatlich zufriedenstellend eingependelt.