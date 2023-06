Lörrach Der Startschuss fürs Stimmen-Festival

Die Alt-Oberbürgermeisterin Gudrun Heute-Bluhm und die CDU-Chefin Ulrike Krämer Foto: Marco Fraune

Dabei setzt er genau auf das prägende Element, den bedingungslosen Bezug auf das Motiv „Stimmen“, um sich aus der Vielzahl an Großveranstaltungen und Festivals hervorzuheben. In seiner Rede sprach er davon, dass Stimmen eine endlose Tiefe und damit verbunden zahlreiche Möglichkeiten biete. Auch gesamtgesellschaftlich wichtige Themen könnten im Rahmen des Festivals beleuchtet werden. Am Freitag, 30. Juni, wird beispielsweise der weltweit bekannte Techno-DJ und renommierte Ökologe Dominik Eulberg sich der Biodiversität widmen, auch klanglich. Mit der kraftvollen Soulstimme von Jakob Bank ging es am Donnerstagabend im Burghof aber los (wir berichten noch).

Einige Schlaglichter

Die größten Konzerte des Stimmen-Festivals finden auf dem Lörracher Marktplatz statt. Zoe Wees (Support: Loi), Danger Dan (Support: Engin), alt-J (Support: A.S. Fanning & Band), Zucchero (Special Guest: Ferris & Sylvester) und Simply Red (Gast: ClockClock) wollen die Herzen der Musikfreunde in der Mitte der Stadt zum Schlagen bringen.

Die Sparkassenvertreter André Marker und Rainer Liebenow mit Frau Foto: Marco Fraune

Im Rosenfelspark sollen ADG7 (Support: Sarah Halgan), Vieux Farka Touré (Support: Suonno D’Ajere), Bia Ferreira (Support: La Nefera) sowie KLAN und Mia Morgan die ganze Welt auf eine Bühne holen. Die Soul- und Jazz-Sängerin Lady Blackbird (Support: NNAVY) tritt hier ebenso auf. Im Werkraum Schöpflin stehen Konzerte von May The Muse mit einem geheimnisvollen Sound (Support: Kayam) und Gretel Hänlyn (Support: Willmann) mit bester Grunge-Manier. Auch außerhalb von Lörrach ist das Stimmen-Festival weiter vertreten – sei es an verschiedenen Tagen auf dem Domplatz in Arlesheim (Singer-Songwriter Jake Bugg, Sängerin To Athena und Luca Hänni & Band), im Wenkenpark Riehen (Dekker, Brushy One String sowie Pfote Mampft Quark) oder auch in Lörracher Kirchen. Theresa Pilsl und Sarah Christ lassen Stimme und Harfe miteinander verschmelzen, das Vokalquartett Kraja bietet klangliche Harmonie, bevor das Mittelalter-Consort Mediva musikalische Welten zugänglich machen will.