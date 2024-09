Lörrach: Der Tod gehört zum Leben

Ort der Trauer und des Gedenkens Foto: Meller

„Der Tod gehört zum Leben“. Gespräche mit anderen Trauernden oder mit solchen, die die Trauer schon größtenteils überwunden haben, die Perspektiven aufzeigten, Mut machten – das können viel helfen. Und so freut sich Olaf Andris, wenn er Menschen erlebt, die sich zusammensetzen, ins Plaudern kommen, sogar zusammen fröhlich sein können.

Biodiversität auf dem Gelände

„Bei der Umgestaltung des Friedhofs sind wir auf einem guten Weg“ bilanziert er. Im übrigen sei der Friedhof auch ein wichtiger ökologischer Rückzugsraum. 1991 nach einem Sturm wurde aufgeforstet, insgesamt befinden sich noch viele mächtige Bäume auf dem Areal. „Der Klimawandel macht sich aber auch hier bemerkbar“, sagt der Friedhofsleiter. Biodiversität findet er wichtig, eine entsprechende Bepflanzung wurde am Eingang als „Hummel-Tummel-Wiese“ angelegt. Zudem tummeln sich auf dem Gelände viele Wildtiere: Eichhörnchen, Igel, Eichelhäher, Bunt- und Grauspechte und weitere Vögel , ein Imker hat sechs Bienenstöcke aufgestellt. „Rehe haben wir manchmal auch, die sind uns allerdings nicht willkommen“, sagt Olaf Andris. Unter ganz unterschiedlichen Aspekten dürfte es also viel zu entdecken geben.

Das Programm

Die Friedhofsverwaltung lädt am Sonntag, 22. September, anlässlich des bundesweiten Tages des Friedhofs die Bürger auf den Hauptfriedhof ein. Seit 2001 wird zum Tag des Friedhofs die Bevölkerung eingeladen, die örtlichen Ruhestätten zu besichtigten. Dieses Jahr nimmt die Stadt Lörrach zum zweiten Mal unter dem Motto „endlich und lebendig“ teil. Nach Eröffnung der Veranstaltung um 11.30 Uhr finden jeweils um 12 und 14.30 Uhr Führungen über den Friedhof und durch das Krematorium statt. In der Kapelle ist um 13.30 Uhr ein kleines Orgelkonzert, und im Anschluss folgt ein Vortrag zum Thema Bestattungen in verschiedenen Kulturen und Ländern mit Bezug auf die Lörracher Friedhöfe. Ab 12 Uhr präsentieren sich rund um die Kapelle und in den Gebäuden der Friedhofsverwaltung Kirchenvertreter, Bestatter und Steinmetze.