Lörrach: Der TuS Stetten zieht Bilanz

Wichtige Projekte: Die wichtigsten Projekte, die 2023 und teilweise in 2024 realisiert wurden, waren unter anderem die Erneuerung des Daches der vereinseigenen Ski- und Wanderhütte in Todtnauberg, die Erstellung eines Gerätelagers für die Leichtathleten im Grüttparkstadion und die Komplettrenovierung der Vereinsgaststätte auf dem Sportplatz an der Tullastraße. Die drei genannten Projekte konnten nur mit einem außergewöhnlichen Engagement von Mitgliedern des Vereins realisiert werden, die hier sehr viele Eigenleistungen einbrachten, so der Vorsitzende.

Finanzen: Der Finanzbericht von Rudolf Blattner zeigte ein ausgeglichenes Ergebnis für den Verein, wobei für die Projekte Rücklagen aufgelöst wurden. Zusätzlich erleichterten Zuschüsse vom Badischen Sportbund für das Gerätelager der Leichtathleten und das Hüttendach in Todtnauberg sowie Spenden, insbesondere der Volksbank Lörrach, die Finanzierung. Nach dem Bericht der Kassenprüfer wurde der geschäftsführende Vorstand einstimmig entlastet.