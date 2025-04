Lörrach: Der VdK-Ortsverband wächst weiter

Die neue Bundesregierung in Berlin plant den politischen Umbruch, was auch für den Verband der Kriegsversehrten (VdK) viele Unwägbarkeiten bedeutet. Auf seiner Hauptversammlung konzentrierte sich der VdK-Ortsverband Lörrach darum auf die Arbeit vor Ort. Zum großen Bedauern des Vorsitzenden Manfred Merstetter lässt aber das Interesse der Mitglieder an den Veranstaltungen und Ausflügen des Ortsverbands stark zu wünschen übrig.