Lörrach Der Vorsitzende übergibt den TuS gut aufgestellt

Dies berichtete der Vorsitzende Jürgen Talmon-Gros am Freitag bei der Mitgliederversammlung in der Vereinsgaststätte beim Stadion. Gleichzeitig bedauerte er, dass dem Verein Trainer und Übungsleiter fehlen. Es stand auch ein Wechsel an, gab Talmon-Gros nach 14 Jahren als Vorsitzender sein Amt doch an seinen Stellvertreter Ingo Heinze ab.

Sportbetrieb

Vertreter der Abteilungen berichteten. Die Turnabteilung mit ihren Kindergruppen sei nach der Coronapause im Jahr 2022 regelrecht „überrannt“ worden, hieß es. Auch die Leichtathleten und die Abteilung Jiu Jitsu freuten sich über neuen Zulauf. Beim Turnen und bei der Leichtathletik gibt es wegen des Andrangs und fehlender Übungsleiter sogar Wartelisten. Die Leichtathleten freuten sich, dass sie im März nach vier Jahren wieder den Grüttlauf, den Benefizlauf für die Behinderteneinrichtung „leben und wohnen“ durchführen konnten. Die Turner luden im Dezember 2022 erstmals nach Corona wieder zur Nikolausfeier ein, und mehr als 200 Kinder hatten Spaß.