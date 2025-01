Lörrach: Der Weg zur Gesamtgemeinde wird schrittweise erfolgen

Der Empfang war gut besucht. Nach einem festlichen Gottesdienst in der Kirche Sankt Fridolin, den das Gesangsensemble Canto Allegro mitgestaltete, stießen zahlreiche Menschen im Gemeindehaus auf das neue Jahr an. Der Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, Roland Jakob-Roetne, dankte allen, die in der heutigen Zeit voller Krieg und Leid mit Hilfsbereitschaft die Gemeinschaft prägen. Als Beispiel nannte er die Sternsinger, die 2024 in Lörrach und Inzlingen 40 000 Euro für Kinder in Not gesammelt hätten. Er ließ das Jahr 2024 mit seinen Höhepunkten, etwa in der Kirchenmusik, Revue passieren. Im September unterzeichneten 30 Kirchengemeinderäte aus den acht katholischen Gemeinden im Dekanat Wiesental die Gründungsvereinbarung für die neue Großgemeinde. „Ein Meilenstein“, sagte Jakob-Roetne.

Was geplant ist

Ab Januar 2026 sollen die acht Kirchengemeinden aus dem Dekanat zu einer Großgemeinde fusionieren. Im pastoralen Dienst sollen dann 25 Frauen oder Männer arbeiten, darunter neun Priester. Die neue Pfarrei wird in drei Gebiete aufgeteilt, denen bestimmte pastorale Mitarbeiter zugeteilt werden, wie Giesler erklärte. Er hoffte, dass drei vakante Stellen rechtzeitig besetzt werden können. Das Leitungsteam steht schon fest: Joachim Giesler wird leitender Pfarrer, Dekan Gerd Möller sein Stellvertreter. Dekanatsreferent Matthias Wößner wird als Leitender Referent der Vorgesetzte der pastoralen Mitarbeiter. Für die Verwaltungsstelle in Schopfheim soll bis März ein Pfarreiökonom gefunden sein. Im Oktober wählen die acht katholischen Gemeinden zwischen Feldberg und Rhein schließlich den neuen Pfarreirat, der die alten Pfarrgemeinderäte ersetzt. Der Pfarreirat werde in Zukunft den Haushalt der Gemeinde Wiesental-Dreiländereck beschließen, erklärte Giesler.