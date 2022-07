Lörrach Der zweite Bildungsweg

Lörrach. „Entdecke, was Dir möglich ist!“ (Fritz Perls) ist eine große Herausforderung für jeden Einzelnen, seine Potenziale voll und ganz auszuschöpfen, und gleichzeitig ein gesellschaftlicher Anspruch, dem sich die Erzdiözese Freiburg mit diesem Bildungsangebot am neuen Schulstandort in Lörrach stellen möchte, erklärt der Stellvertretende Direktor im Bildungswerk, Sebastian Friese.

Ab dem kommenden Schuljahr 2022/2023 sollen drei Schulangebote für Erwachsene „unter einem Dach“ an prominenter Stelle, am Meeraner Platz, installiert werden. Neben der Abendrealschule, die in zwei Jahren zum Realschulabschluss und dem Abendgymnasium, das in drei Jahren zum Abitur führen sollen, bietet dieser neue Schulstandort auch die Fachhochschulreife – als einjährige Tagesschule – am Berufskolleg an. Bei allen drei Schulformaten besteht die Möglichkeit eine BAföG-Förderung zu beantragen.