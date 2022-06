Lörrach Deutlicher Preissprung für junge Musiker

In diesem Rahmen will die Verwaltung zugleich ein Augenmerk auf die Weiterentwicklung legen und einige in der Pandemiezeiten gemachte digitale Erkenntnisse fest verankern. „Als zusätzliche digitale Angebote für Schüler und Lehrer nehmen wir an der Musikschulcloud des Bundesverbands teil und bieten die in Zusammenarbeit mit dem Landesverband entwickelte Unterrichtsapp ,Erna’ zum ermäßigten Preis an (zwei statt fünf Euro monatlich)“. Des Weiteren will die Musikschule einen Versuch mit einem neuen hybriden Unterrichtsmodell starten.