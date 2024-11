Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Lörrach hat die Menschenrechts- und Kinderrechtstafel durch Unicef und Amnesty International Lörrach auf dem Campus Hangstraße in Empfang genommen. Die Tafel ist Teil des Menschenrechts- und Kinderrechtswegs, einer Initiative von Unicef Lörrach und Amnesty International Lörrach. Mit dieser Zusammenarbeit möchte die DHBW ihr Engagement für Menschenrechte und Kinderrechte unterstreichen, so eine Mitteilung. Die Tafel wurde von Christine Langen, Vorsitzende von Unicef Lörrach, und Ulrike Schäfer von Amnesty International Lörrach an Rektor Gerhard Jäger übergeben. Die DHBW Lörrach steht dabei als Patin für Artikel 23 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte („Recht auf Arbeit und gleichen Lohn“) und darüber hinaus für die Artikel 28, 32 und 36 der UN-Kinderrechtskonvention, heißt es.