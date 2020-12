Lörrach „Die Burg hat schon viele Stürme überstanden“

Gimpel und seine Mitstreiter versuchen, größeren Reparaturbedarf erst gar nicht entstehen zu lassen. Wenn es doch dazu kommt, muss das Land diese Dinge in die Hand nehmen. Einnahmen werden in erster Linie durch die Eintrittsgelder, Vermietungen, Veranstaltungen und Führungen erzielt: „Alles fließt in die Aufgaben für den Erhalt der Burg“, betont der Vorsitzende.

An der Anzahl der Führungen werden die Veränderungen in der Pandemie besonders deutlich: Während im Jahr 2019 insgesamt 180 Gruppen durch die Anlage geführt wurden, waren es in diesem Jahr gerade mal 19. Das kleine Museum ist wegen seiner geringen Fläche bereits seit dem ersten Lockdown durchgehend geschlossen.

Bei den Arbeiten auf der Burg muss manches beachtet werden: Die Gruppe darf in Lockdown-Phasen nur noch mit insgesamt sechs Personen vor Ort sein, der Verein muss auf Notbetrieb umschalten. Zugelassen sind dann nur volljährige Helfer: „Das finden wir besonders bitter“, sagte Gimpel, freue sich der Röttelnbund doch sehr über das Interesse von jungen Leuten. Diese können sich bereits ab 12 Jahren auf der Burg einbringen.

Durchschnittlich 5000 bis 7000 ehrenamtliche Stunden leistet der Verein im Jahr. 2020 bewegt er sich Corona-bedingt am unteren Ende dieser beiden Zahlen, im vergangenen Jahr arbeiteten die Helfer sogar rund 7500 Stunden. Dass dieser Einsatz gewürdigt wird, zeigt auch die jüngste Auszeichnung, die der Röttelnbund zum „Tag des Bürgerengagements“ als eine von sechs Initiativen im Landkreis verliehen bekam.

„Wir sind“, so betont Gimpel mit Blick auf die Corona-Konsequenzen, „noch mit einem blauen Auge davongekommen. Die Burg war zwischen den beiden Lockdowns sehr gut besucht, und ab November gehen die Besucherzahlen ohnehin deutlich zurück.“ Zwar kamen statt den rund 50 000 Besuchern des vergangenen Jahres nur knapp 36 000, doch halte sich der Einnahmenverlust insgesamt noch halbwegs in Grenzen: rund 80 000 Euro stehen zu Buche, 120 000 wären die normale Größenordnung. Auf manche Investition habe aber verzichtet werden müssen, bedauert der Vorsitzende, etwa den neuen Dachstuhl auf der Garage des Betriebsgebäudes.

Nun hoffen er und seine Mitstreiter, dass sich die Situation zum nächsten Saisonbeginn im März 2021 etwas entspannt hat. Gimpel: „Die Burg hat schon viele Stürme überstanden. Sie wird auch diesen überstehen.“