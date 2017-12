Lörrach Die Chance nutzen

Lörrach. Nach langer Vorgeschichte ist es an der Zeit, dass die städtebauliche Attraktivität der südlichen Innenstadt gestärkt, weiter entwickelt und aufgewertet wird. Die Umgestaltung des Aicheleknotens und des dortigen Platzes ist ein städtebauliches Projekt mit regionaler Ausstrahlung. Dieser Bereich ist die „Visitenkarte“ für den südlichen Eingang zur Innenstadt, so Stadtrat Gerd Wernthaler in einer Mitteilung der Grünen-Gemeinderatsfraktion: „Wir werden daher dieser Vorlage zustimmen und erhoffen uns dadurch auch, in den Genuss städtebaulicher Förderung des Regierungspräsidiums zu kommen.“

Es sei richtig und überfällig gewesen, dass das Büro Häring den gesamten Straßenabschnitt der Basler Straße von der Herrenstraße bis zum Aicheleknoten städtebaulich unter die Lupe genommen und eine Entwurfsplanung vorgestellt habe.

Der Meeraner Platz und dessen anliegende Geschäfte sowie der Aichelepark mit der bald mit Leben erfüllten Villa könnten mit den Plänen des Büro Häring an die Innenstadt angebunden werden.

„Wir wollen auch eine Verknüpfung des Aicheleknotens, des ’Basler Tors’, mit dem Kulturzentrum um die Stadtkirche mit Museum, Stadtbibliothek und Burghof und mit den Einzelhandels- und Dienstleistungsschwerpunkten in der Innenstadt erreichen“, so Wernthaler. Die Wahrnehmung dieses bald neu gestalteten Straßenabschnitts in der nördlichen Basler Straße als Bestandteil der verkehrsberuhigten Innenstadt funktioniere erst richtig, wenn am Aicheleknoten auch bauliche Veränderungen vorgenommen werden würden und die Kultureinrichtungen die Möglichkeit hätten, sich werbend und öffnend in ihren Außenbereichen zu präsentieren.

Die Grünen weisen darauf hin, dass die Mobilitätsdrehscheibe an der Grenze bis zum Aicheleknoten stadt- und verkehrsplanerisch im Zusammenhang zu sehen sei. Durch den Bau der Zollfreien muss die Basler Straße vom Verkehr entlastet und umgewidmet werden. Die gesamte Straße sollte neu definiert und verkehrsberuhigt werden, erneuert Wernthaler eine Forderung der Grünen.