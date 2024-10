Lörrach: Die Entstehung der deutschen Demokratie wird beleuchtet

Die Demokratie ist in der Bundesrepublik als eines der zentralen Strukturprinzipien im Grundgesetz verankert und bildet die Grundlage des staatlichen Handelns. Doch Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit, heißt es in einer Ausstellungsankündigung. Sie könne auch – wie in Vergangenheit und Gegenwart an vielen Stellen der Welt zu sehen – verloren gehen. „Demokratie ist kein statischer Zustand, sondern eine ständige Herausforderung“, unterstreicht die VHS in der Mitteilung weiter.