Lörrach Die Entwicklung einer Tradition

1891 übernimmt der Turnverein Lörrach die Straßenfasnacht und tritt am Fasnachtssonntag mit einem Maskenumzug unter dem Motto „Emin-Pascha-Afrika-Expedition“ in Erscheinung. Ein Jahr später gab es dann wieder nur die üblichen Fasnachtsveranstaltungen der Vereine in den Sälen, bevor der Turnverein für 1893 wieder einen großen Maskenumzug unter dem Motto „Die Weltausstellung in Chicago“ mit rund 200 Personen, zwölf Wagen, 80 Pferden und mehreren Musiken ankündigte.

Mit dem Ersten Weltkrieg 1914 endet die Fasnacht, und laut Breitenfeld dauert es bis zum 11.11.1935, bis sie wieder erwacht: An diesem Tag rief Friseurobermeister Johann Meier-Muser, auf Initiative des damaligen Bürgermeisters Boos, die erste organisierte Lörracher Fasnacht für das Jahr 1936 aus. Am 17. Januar 1936 folgte die Gründung der Narrengilde, und schon am 25. Februar 1936 zog laut Breitenfeld „ein überwältigender Umzug unter Beteiligung vieler Vereine und Einzelpersonen durch die Straßen“ und legte den Grundstein für die „Erste Lörracher Strooßefasnacht“ nach dem Ersten Weltkrieg.

Neue Cliquen und ältere Vereine unter dem Dach der Narrengilde

Inspiriert durch den Erfolg und nach Jahren der Entbehrung bildeten sich rasch neue Cliquen, die sich unter dem Dach der neuen Narrengilde zusammenfanden. Heute noch sind die Zundel (Narrenzunft Lörrach), die Ufhabi-Clique Lörrach und die Zigüüner Clique Stetten, alle gegründet im Jahr 1936, tragende Elemente der Lörracher Fasnacht. Auch ältere Vereine schlossen sich der Gilde an, beispielsweise der Stadtspielmannszug Lörrach aus dem Jahr 1903.

Gemeinsam mit der Breisacher Narrenzunft, der Narrenzunft Freiburg, der Fasnachtszunft Lahr sowie den Narrenzünften Säckingen, Weil am Rhein und Zell im Wiesental gründete die Narrengilde Lörrach 1937 den Verband Oberrheinischer Narrenzünfte. 1938 stellten sich die Zünfte erstmals an einem gemeinsamen Narrentag in Lörrach vor.

Durch die Schaffung typischer Elemente in Form von Repräsentationsfiguren wie dem „Gildenmeister mit Elferrat“, dem „Gildenkönig“ und dem „Gildennarr“ sowie Symbolen wie dem „Schnägg“, dem „Dällerschlägg“, einem Narrengruß und einem extra komponierten Narrenmarsch, sollte die Lörracher Fasnacht als eine neue, eigene Tradition verankert werden. Der Tüllinger Maler und Zeichner Adolf Glattacker schuf zudem mit dem „Zundel“ die Lörracher Erznarrenfigur. Inspiriert durch die Geschichte vom (Zundel-)Heiner und dem Brassenheimer Müller entstand so eine gerissene Narrengestalt mit Neigung zu akrobatischen Kunststücken, die bis heute präsentiert werden.

Golfkrieg verhindert 18. Oberrheinischen Narrentag

Nur vier Fasnachten durften vor dem Zweiten Weltkrieg noch gefeiert werden, dennoch gelang die Verankerung einer neuen Fasnachtstradition: Zehn Jahre nach Kriegsbeginn zog 1949 wieder ein Kinderumzug durch die Stadt, und im Februar 1951 gab es den ersten Sonntagsumzug nach dem Krieg. Seither übernehmen die Narren jedes Jahr die Straßen der Innenstadt – mit Ausnahme des Jahres 1991. Der Zweite Golfkrieg sorgte nur Stunden vor dem ersten Umzug des 18. Oberrheinischen Narrentags für die einvernehmliche Absage aller Beteiligten. 30 Jahre später wird es nun coronabedingt zum zweiten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg keine Straßenumzüge geben.