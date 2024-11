Lörrach: Die Feuerwehr ist für Ernstfall gerüstet

Die engagierte Einsatzbereitschaft sowie das hohe Leistungsniveau wurde am Freitagabend unter Beweis gestellt. Das Übungsszenario der Feuerwehrabteilungen aus Brombach, Haagen und Hauingen sah einen Brand mit starker Verrauchung im Bereich einer stillgelegten Produktionshalle und einem sich anschließenden Verwaltungstrakt auf dem Areal vor. Hinzu kam die Vermutung, dass sich nach Zeugenaussagen noch Personen in den Gebäuden befinden. Allein diese Annahme bewegte sich sehr nah an der Wirklichkeit, weil sich über die Sommermonate tatsächlich des Öfteren Obdachlose im stillgelegten Fabrikgebäude aufhalten, wie aus Feuerwehrkreisen bei der Übung zu erfahren war.