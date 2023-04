Lörrach Die Folgen der Flucht wird deutlich

Die Sicht von Josha Frey

Landtagsabgeordneter Frey dagegen, vertrat die Ansicht, dass vor allem die Geflüchteten eine große Belastung tragen. Was Stöckers Anmerkung, dass viele Kommunen bereits jetzt an ihre Belastungsgrenze stießen anging, gab er zu bedenken, dass allein Polen ungefähr zehn Millionen ukrainische Geflüchtete aufgenommen habe, jedoch die Zahl der in Deutschland aufgenommenen Ukrainer nur eineinhalb Millionen beträgt. Und trotz dieser hohen Zahl an, in Polen aufgenommenen Ukrainern habe er aus polnischen Gemeinden kein „Klagelied“ gehört, erklärte der Abgeordnete Frey.