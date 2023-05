Lörrach Die „foodsharing“-Initiative eröffnet einen „Fairteiler“-Schrank

In Lörrach ist „foodsharing“ mit einem Team von Freiwilligen seit 2015 aktiv. Die Initiative eröffnet in Kooperation mit dem Fabric-Team der Schöpflin Stiftung einen weiteren Lörracher „Fairteiler“-Schrank in Brombach. Auf dem Fabric-Areal der Stiftung an der Franz-Ehret-Straße werden ab kommender Woche „gerettete“ Lebensmittel zum privaten Gebrauch kurzfristig gelagert und können getauscht werden.

Die Schöpflin Stiftung und „foodsharing“ laden zur Eröffnung des „Fairteilers“ am Dienstag, 23. Mai, 18 Uhr, ein. Begleitet wird der Auftakt von Thilo Bode, der 2002 die Verbraucherschutzorganisation „foodwatch – Die Essensretter“ gründete und bis 2017 als Geschäftsführer leitete. Bode stellt im Anschluss im Rahmen der Themenreihe „Was wäre, wenn…?“ ab 19.30 Uhr im Werkraum Schöpflin sein aktuelles Buch „Der Supermarkt-Kompass“ vor.