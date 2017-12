Lörrach Die Frau steht im Zentrum

Das autonome Frauenhaus Lörrach des Vereins Frauen helfen Frauen wurde 1985 gegründet. Um diese Zeit herum, ab den 70er Jahren, wurden die ersten autonomen Frauenhäuser in Deutschland gegründet. Das Frauenhaus ist ein Schutzort für Frauen und deren Kinder, die von Gewalt betroffen sind.

Von Susann Jekle

Kreis Lörrach. „Die Schicksale der Frauen ähneln sich einerseits, sind aber immer individuell“, erklärt Lea Martens, die seit zweieinhalb Jahren als Sozialarbeiterin im Frauenhaus arbeitet. Die 29-jährige Baslerin ist eine Grenzgängerin der anderen Art, denn sie kommt aus der Schweiz zum Arbeiten nach Deutschland. Gemeinsam mit fünf anderen Sozialarbeiterinnen und -pädagoginnen kümmert sich Martens um die Arbeit im Frauenhaus. Allesamt sind sie auch Geschäftsführerinnen. Im Frauenhaus gibt es zwölf Plätze für Frauen und ihre Kinder. „Aus Schutzgründen ist die Adresse des Frauenhauses anonym“, betont Martens.

Körperliche, psychische und sexuelle Gewalt

Das Frauenhaus ist eine Schutz- und Interventionsstelle für Frauen, die von Gewalt betroffen sind. Dazu zählen körperliche, psychische und sexuelle Gewalt. Meistens beschränkt sich die erfahrene Gewalt jedoch nicht auf eine der Arten. „Man stellt sich den klassischen Fall vielleicht so vor, dass eine Frau von ihrem Mann geschlagen wird und deshalb zu uns kommt“, sagt Lea Martens. Diese physische Gewalt ist jedoch immer auch begleitet von psychischer Gewalt, zum Beispiel in Form von Beleidigungen und Erniedrigung durch den Misshandler. Sexuelle Gewalt äußert sich durch Vergewaltigung in der Beziehung.

Die Frauen, die ins Frauenhaus kommen, nehmen zunächst telefonischen Kontakt zu Frauen helfen Frauen auf. Dann wird die Situation erfasst: Von wem geht die Gewalt aus? Meistens vom Ehemann oder Freund, doch auch Eltern oder Geschwister können der Grund sein, aus dem eine Frau ins Frauenhaus kommt. Der Erstkontakt zum Frauenhaus wird auch häufig von der Polizei oder einer anderen Behörde hergestellt.

Auslastung des Lörracher Frauenhauses konstant bei mehr als 90 Prozent

„Es gibt Tage, an denen das Telefon gefühlt die ganze Zeit klingelt, an anderen ist es auch ruhiger“, sagt Lea Martens. Die Auslastung des Frauenhauses war in den letzten Jahren konstant bei mehr als 90 Prozent. „Oft werden Frauen aus Platzgründen an ein anderes Frauenhaus weitervermittelt“, erklärt Martens. Oft ist das sogar empfehlenswert. Akute Notaufnahmen sind für Frauen aus dem Landkreis jedoch immer möglich.

Viele Frauen bringen Kinder mit ins Frauenhaus

Viele der Frauen haben Kinder, die sie mit ins Frauenhaus bringen. „Die Kinder werden als Mitbetroffene betrachtet“, so die Sozialarbeiterin. Es gibt jedoch Unterschiede: In manchen Fällen erlebt das Kind selbst Gewalt, in anderen bekommt es mit, wie seine Mutter misshandelt wird. Je nach Alter finden Einzelgespräche mit den Kindern statt. Im Frauenhaus leben die Frauen und Kinder wie in einer WG. Sie haben eigene Zimmer und teilen sich Bad und Küche. Auch ein Putzplan muss eingehalten werden. Die Aufenthaltsdauer variiert zwischen wenigen Tagen und mehreren Monaten. Lea Martens betont: „Das Frauenhaus ist eine Übergangslösung, wo die Frau und ihre Wünsche im Zentrum stehen.“