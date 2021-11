Lörrach Die Fridolinschule zieht um

Sowohl Fridolin- als auch Neumattschule sind Grundschulen mit Ganztagsunterricht in Wahlform. Am 8. November wird der Unterricht für die Fridolinschule in den extra umgebauten Räumen der frühehren Werkrealschule am Standort Neumatt starten. Zu den wichtigsten Dingen, die vor dem Umzug organisiert werden mussten, gehörte ein sicherer Schulweg. Unterwegs zur Neumattschule müssen die Kinder die Bahnlinie und verkehrsreiche Straßen überqueren. Daher wurde ein Zebrastreifen an der Pestalozzistraße eingerichtet und die Grünphase einer Ampel an der Baslerstraße verlängert. Die Polizei übte den Weg mit den Erst- und Zweitklässlern. Die älteren Kinder kennen ihn schon, weil sie zum Sport in die Neumatthalle gehen. Eltern werden die Kinder nach den Ferien beim Überqueren von Straßen als Verkehrshelfer unterstützen.

Auch die Lehrerinnen und Lehrer der Fridolin- und der Neumattschule trafen sich, um sich kennen zu lernen und den Betrieb zweier Schulen an einem Standort abzustimmen. „Wir sind guter Dinge“, sagt Mörth: Die Kinder seien schon ganz gespannt.