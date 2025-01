In der jüngsten Jahreshauptversammlung des Männergesangvereins Hauingen wurde am vergangenen Mittwoch Thorsten Schäfer zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er löste damit Klaus Rempfer ab, der nicht mehr kandidierte. Er war 17 Jahre lang Vorsitzender, bleibt aber weiterhin Kassierer. Neuer zweiter Vorsitzender wurde Walter Trefzer. Als Schriftführer bestätigt wurde Klaus Minke, so eine Mitteilung an die Medien.