Lörrach: Die „Kirche im Quadrat“ öffnet ihre Tür

Passender Standort

Oberbürgermeister Jörg Lutz begrüßte die Zuhörer mit einem „Halleluja“. Dieser Aufruf zum Lobe Gottes sei dem Pfarrerehepaar Schulz und den beteiligten Parteien während der vergangenen Jahre sicherlich mehrfach durch den Kopf gegangen. Lutz legte dar, dass der Standort der Kirche in der Nansenstraße passend sei. So war der Norweger Fridtjof Nansen als Polarforscher jemand, der sich in unbekannte Gewässer vorwagte. Zugleich war der Friedensnobelpreisträger aber auch jemand, der sich für Menschen in Not engagierte.