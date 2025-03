Lörrach: Die Klassiker der 80er in Kinderhand

Deshalb ist die Groovenight von jeher kein steifes Sitz-, sondern ein Wandelkonzert. Das musikalische Geschehen wechselte auch am Freitagabend zwischen Saalbühne, vor der in beide Richtungen bestuhlt war, und Lounge hin und her. Wieder bewirtete der Förderverein der Städtischen Musikschule die Besucher mit Getränken und Snacks.

Bewegt bleiben

Musikschulleiter Christoph August lud das Publikum, darunter viele Familien mit Kindern, also dazu ein, bewegt zu bleiben. Wann immer die Bühne wechselte, setzten sich viele Leute in Gang. Auch während der Vorführungen gingen sie mit, wippten, winkten und wirkten sogar tatkräftig an der rhythmischen Stampf-Stampf-Klatsch-Pause-Choreografie mit, als die Band Pik den Queen-Klassiker „We will rock you“ zum Besten gab.