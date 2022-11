Lörrach Die Kunst der leisen Stimmen

Mit Bravour demonstrierte das neue Quintett, was die Vorgänger bereits ausgezeichnet hatte: eine außergewöhnliche Transparenz und Leichtigkeit und vor allem die Kunst der leisen Töne. Es grenzte fast an Magie, wie alle Ensemble-Mitglieder selbst höchste Tonlagen in zartestem Pianissimo ausklingen ließen. Bei „Hush, no more“ wurden Pausen als Spannungselement eingesetzt. Ein faszinierender Kontext zu den Gedanken des Fischers Olai. Minimalistisch und beredt zugleich. Facettenreiche Schattierungen, komplizierte und dennoch so leicht erscheinende vielfältige rhythmische Farben ließen das Publikum selbst dann spontan applaudieren, wenn der Spannungsbogen den ganzen Raum einnahm. Stilsicher bei Motetten und präzise bei zeitgenössischen Arrangements. Der Calmus-Sound hat durch die Verstärkung mit einer Alt-Stimme noch einmal an Brillanz gewonnen.