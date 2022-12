Im Vergleich gebe es in Freiburg, wo die Menschen zahlreicher und dichter beieinander stehen, täglich Diebstähle, die der Polizei gemeldet werden. In Brombach standen hingegen am Wochenende die Menschen auch dicht beieinander, ohne dass der Polizei bisher Diebstähle gemeldet wurden.

Die Lörracher Geschäfte blieben in den vergangenen Tagen laut Polizei ebenso von Langfingern verschont, anders als in Weil am Rhein oder auch Rheinfelden. Häufig handele es sich bei den Opfern um ältere Menschen, die ihre Tasche im Einkaufswagen liegen lassen, rät der Polizeisprecher zum umsichtigen Einkauf. Es komme häufig vor, dass sogar Geldbörsen mit einem Griff in den Wagen geklaut werden können.