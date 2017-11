Lörrach Die Leid tragen, sollen getröstet werden

Von Dorothee Philipp

Lörrach. Mit der Aufführung des Deutschen Requiems von Johannes Brahms am Sonntag in der Kirche St. Peter unter der Leitung von Herbert Deininger endete das ökumenische Festival der Kirchenmusik „Goldener Herbst“. Am Samstag war das Werk unter der Leitung von Andreas Mölder in der Schopfheimer Stadtkirche aufgeführt worden.

Das Unternehmen, drei Chöre für dieses Projekt zusammenzubringen, ist geglückt. Die evangelische Kantorei Lörrach, der katholische Kirchenchor Schopfheim und der Chor der Freunde des Berthold-Gymnasiums Freiburg gaben nicht nur optisch ein imposantes Gesamtbild.

„Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden“ – im ersten Satz des Werks ist dessen gesamte Grundhaltung und Botschaft zusammengefasst. Der Chor agierte vom ersten Takt an mit einer eindrucksvollen Expressivität, die den emotionalen Gehalt dieser Musik spürbar machte. Das mächtige Klangvolumen ermöglichte eine atemberaubende Dramatik besonders im zweiten und sechsten Satz. Dennoch blieb der Klang stets transparent, die Einsätze kamen sicher, und auch mit der farbenreichen romantischen Harmonik mit ihrer Chromatik kamen die Sängerinnen und Sänger bestens zurecht. Hier wurde exzellente Probenarbeit geleistet.

Einen guten Griff hatten die Veranstalter auch mit den beiden Solisten getan. Rainer Pachner verwandelte mit seinem sehr hellen, klaren Bariton das „Ach, wie gar nichts sind alle Menschen“ in eine ergreifende Klage, die in der Frage gipfelt „Nun Herr, wes soll ich mich trösten?“. Andrea Nübel glänzte als Solo-Sopranistin im fünften Satz mit lupenreinen Höhen und jugendlicher Frische. Keine Stimme könnte die Botschaft des Trostes, die diesen Abschnitt bestimmt, schöner und inniger vermitteln.

Die kunstvolle Verknüpfung der Solo-Stellen mit dem Chor unterstreicht die religiöse Emotionalität der Aussage, hier hat Brahms die Soli bewusst in die Gesamtarchitektur eingebunden, anders als die Arien bei den barocken Oratorien. Auch bei dieser sensiblen Interaktion gelang den Akteuren ein geschlossenes dramaturgisch ausgewogenes Gesamtbild. Herbert Deininger gestaltete die Tempi beweglich, aber nicht hektisch.

Eine überwältigende Wucht entfaltete der Trauermarsch „Denn alles Fleisch, es ist wie Gras“, aus dem dann das zarte Dur-Motiv des Soprans „Das Gras ist verdorret“ aufblüht, als könne die Musik es wieder zum Leben erwecken. Mit der gleichen Dramatik gelang die gewaltige Endzeitvision des sechsten Satzes, in dem man die Posaunen des Jüngsten Gerichts mit jeder Faser spüren konnte.

Die Freiburger Orchestergesellschaft hatte den Instrumentalpart übernommen, der ganz im Dienst der Begleitung von Chor und Solisten steht. Hier hätte man sich da und dort eine präzisere Koordination gewünscht, eine schwierige Aufgabe bei so vielen Mitwirkenden. Schöne, zarte Akzente setzte die Harfe. Das „selig“ des Schlussakkords erhielt dadurch eine geradezu himmlische Dimension. Die Aufführung war ein beeindruckendes Erlebnis, wie der lange, begeisterte Beifall zeigte.