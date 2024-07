Lörrach: Die Lerchenstadt hat viele Baustellen

Im Frühjahr 2027 soll der Neubau des evangelischen Kindergartens Haagen bezogen werden, budgetiert ist das Projekt mit 6,2 Millionen Euro.

Der zweite Rettungsweg für den Kindergarten Tumringen schlägt mit 223 000 Euro zu Buche. Er soll Anfang 2025 übergeben werden.

Im Jahr 2026 soll das ehemalige Polizeirevier in der Bahnhofstraße für den Bezug einer Anschlussunterbringung für Flüchtlinge frei gegeben werden. Baugebinn ist voraussichtlich im Frühjahr 2025. Ein Finanzvolumen von fünf Millionen Euro ist hierfür veranschlagt. Für die Erweiterung der Anschlussunterbringung Neumatt-Brunnwasser wird mit einem finanziellen Aufwand von gut einer Million Euro gerechnet. Im ersten Halbjahr 2025 soll sie bezugsfertig sein.

Für die Bauprojekte kann die Stadt in der Regel mit Zuschüssen planen.

Für die Dimmeranlage im Burghof muss mit einem Betrag in Höhe von 420000 Euro gerechnet werden, für die Kälteanlage mit 465 000 Euro.

Darüber hinaus sind etliche kleinere Projekte geplant oder in der Umsetzung.

Die Reinigung

Mit Blick auf die zuletzt in die Kritik geratene Reinigung an Schulen wurde nochmals betont, dass zwei von drei Unternehmen „sehr zuverlässig und gut arbeiten.“ Eines bereite dagegen nach wie vor Probleme. Die Ursachen: unter anderem zu wenig Reinigungskräfte, Personalwechsel, ungenügende Einarbeitung, zu wenig Zeit und mangelhafte Organisation, so die Stadt.

Seit Ende 2023 wurden Verbesserungsmaßnahmen mit dem betreffenden Unternehmen besprochen und umgesetzt. Offenbar noch nicht mit dem gewünschten Resultat: „Der Prozess, mit dem Ziel, zufriedenstellende Ergebnisse in allen Gebäuden zu erhalten und zu halten, dauert weiter an. Das Reinigungsunternehmen ist bemüht, sich zu verbessern. Bedauerlicherweise passiert das nicht überall sowie nicht in gewünschtem Tempo und Intensität“, heißt es.

Einige Rechnungen seien deshalb von Seiten der Verwaltung wegen mangelhafter Leistung gekürzt oder nicht bezahlt worden. Der Fachbereich schaltete zwischenzeitlich eine juristische Beratung ein.

Als nächster Schritt wird eine Teilkündigung vorbereitet für die Objekte, die ungenügend gereinigt würden (insbesondere Hebel-Gymnasium, ASG und Pestalozzischule). Unterdessen werden Modalitäten des Ausschreibungsverfahrens für eine Vergabe an Ersatzfirmen geklärt. Der voraussichtliche Wechsel ist für Anfang 2025 vorgesehen.