Lörrach Die Magie des Silbermonds

Denn Stefanie Kloß (Gesang), Thomas Stolle (Gitarre), Johannes Stolle (Bass) und Andreas Nowack (Schlagzeug) haben seit 2002 als „Silbermond“ in der deutschen Pop-Rock-Musikszene den jeweiligen Nerv der Zeit gefunden und eine steile Karriere hingelegt.

Dennoch sind sie mit ihren Texten immer bei den Sehnsüchten, Ängsten und Lichtblicken der Menschen geblieben, für die sie Worte und Rhythmus gefunden haben: „Ich spür’ ’n bisschen Wehmut, bisschen Zeitmaschine/ ’n bisschen Wärme, ’n bisschen Frieden“ schreiben sie der Vergänglichkeit ins Stammbuch und erinnern daran, dass es so wichtig ist, Orte in der eigenen Biografie zu hegen, die prägend und für den seelischen Halt wichtig sind. Wie das Lagerfeuer, wie der Garten der Erinnerung. „Es kommen wieder andere Zeiten“ beschwört Stefanie Kloß die Zuversicht. Im Publikum werden leuchtende Handys geschwenkt. Ja, auch „wenn gerade alles Scheiße ist“. Kaum eine Band in Deutschrock-Landen vermag den emotionalen Alltag der Menschen so einfühlsam auszuleuchten wie „Silbermond“, die ihr 20jähriges Namensjubiläum mit einem Silberstern auf die Bühnenwand feiern. „Gib mir’n kleines bisschen Sicherheit/in einer Welt, in der nichts sicher scheint“, beschreibt Stefanie Kloß eines der größten Bedürfnisse der Menschen in diesem Lied.

„Dislike Silence“ zeigt eine fulminante Show

„Dislike Silence“ war zuvor als Support von ihrem Proberaum in Brombach ins gleißende Rampenlicht der Stimmen-Bühne gewechselt und durfte eine halbe Stunde lang eine fulminante Show abliefern. Jennifer Gruber, die Sängerin mit der Power-Stimme, weiß, wie man fast den sehr gut besuchten Marktplatz zum „Waving“ und „Clapping“ anstachelt, wie man einen fetten Groove entfacht, der mehr Rock als Pop ist und mit den harten Gitarren-Riffs immer wieder an Metal erinnert. Gitarrist Dennis Weber begeistert mit packenden Soli, Schlagzeuger Raphael Singh und Bassist Pablo Toribio legen einen dynamischen Sound-Teppich unter die Songs, die alle gemeinsam entwickelt werden.

Ihr Heim-Publikum hat Dislike Silence gefeiert. Sie sind womöglich auf dem besten Weg, auch weitere große Bühnen zu erobern.

