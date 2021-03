Lörrach Die Mischung macht das Erfolgsrezept

Unterkriegen ließen sich die beiden dennoch nie.

Sein Arbeitsleben verbrachte der in Lörrach geborene Walter Feldmeyer als Gabelstaplerfahrer in der Lörracher Schokoladenfabrik. Velinka Feldmeyer stammt aus Serbien und kam 1968 als Gastarbeiterin nach Lörrach. Zunächst arbeitete sie in einer Tumringer Kleiderfabrik als Büglerin. Diese Tätigkeit übte sie auch an folgenden Arbeitsstellen aus. Sie schaffte später in einer Wäscherei und über 20 Jahre lang als Zimmermädchen in einem Gasthaus. Immer krempelte sie beide Ärmel hoch und half, wo sie gebraucht wurde.

Am 26. März 1971 heiratete das Paar. In den ersten Ehejahren führten die Urlaubsreisen zu ihrer Familie nach Serbien, später auch nach Schweden und an die Adria im ehemaligen Jugoslawien. Nachdem das Paar eine Wohnung gekauft hatte, wurden die Reisen seltener. 1998 ging Walter Feldmeyer in den Vorruhestand. Seine Ehefrau arbeitete bis 2003, dann ging auch sie in Rente.

Die Redaktion gratuliert herzlich und wünscht noch viele gemeinsame Jahre in Gesundheit.