Lörrach Die nächsten Jahre sind entscheidend

Anstatt Geld für einen zwanzigjährigen Militäreinsatz in Afghanistan auszugeben, hätte sie das Geld lieber in Aufbauhilfen für dieses Land und in den Klimaschutz stecken sollen, sagte er. Helena Bauer (FfF Lörrach) forderte massive Investitionen in erneuerbare Energien und den schnellen Ausstieg aus der Kohle. Jugendliche, die noch nicht wählen dürfen, sollten ihre Eltern und Großeltern bitten, bei ihrer Stimmabgabe den Klimaschutz zu berücksichtigen, riet sie.

Bei den Ansprachen und auch auf Transparenten wurde immer wieder ein Systemwechsel gefordert, um das Weltklima zu retten. „Klimaschutz ist mit Kapitalismus nicht zu machen“, sagte etwa Océane Delin.

„Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut“. Mit den bekannten Parolen zogen die zumeist jungen Menschen dann durch die Innenstadt zum Alten Markt. Dort warnte der Schweizer Soziologe Ueli Mäder als Hauptredner vor der Ausbreitung der Wüsten und der Abnahme der Bodenfruchtbarkeit in der Welt.

Inzwischen sei ein Drittel der Erdoberfläche mit Wüste bedeckt. Eine Milliarde Menschen lebten in diesen ariden Regionen, sagte er. Mäder forderte dazu auf, die Welternährung und die Bekämpfung von Hunger, die richtige Landwirtschaftspolitik und die Erhaltung fruchtbarer Böden zusammen zu denken.

Positiv wertete er, dass auf dem Welternährungsgipfel, der einen Tag vorher zu Ende ging, zumindest kleine Schritte in die richtige Richtung beschlossen worden seien. Die Erderwärmung sowie die intensive Landwirtschaft gelten als Hauptursache für die Ausbreitung von Wüsten.

Ueli Mäder rief die Zuhörer auf, in der Klimakrise neugierig zu bleiben und sich zu fragen, was sie selbst zur Lösung beitragen können. Es gehe nicht darum, Menschen mit anderem Lebensstil zu belehren, sondern selbst glaubwürdig zu sein.

„Kinder auf der ganzen Welt brauchen eine saubere Umwelt“, forderten die Unicef-Juniorbotschafterinnen Verena Miftori und Anna Mannhardt. Nicht nur Kinder, die in Dürregebieten hungerten, litten unter der Klimakrise, sagten sie. Sondern auch das achtjährige Mädchen in Deutschland, das bei den Hochwasserkathastrophen seinen Vater und sein Zuhause verloren habe: „Der Klimawandel betrifft uns alle“, sagten sie und forderte die Zuhörer auf, ihre privilegierte Lage in Deutschland zum Handeln zu nutzen.

Die Unicef-Juniorbotschafter hatten dem zehnköpfigen Team von Fridays for Future auch bei der Vorbereitung der Klimademo geholfen. Zwei Aktivisten von FfF Basel betonten die Verantwortung von Schweizer Banken und Konzernen.

Die Freiburger Indie-Band „The Astronaut and the Fox“ und Felix Hofmann, der eigene Songs zur Gitarre sang, begleiteten den Klimastreik.