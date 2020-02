Lörrach Die Narren sind startklar

Die Bushaltestellen am Senser Platz und in der Grabenstraße werden von 10 bis 20 Uhr nicht angefahren. Der Bus wird nach der Haltestelle „Weinbrennerstraße“ zurück über die Bahnhofstraße zum Busbahnhof umgeleitet.

Während der Veranstaltung bleiben die Poller aus Sicherheitsgründen oben, das heißt: Die abendliche Lieferzeit in der Fußgänger entfällt.

Fasnachtssonntag

Die Aufstellung der Wagen und Fußgruppen für den Umzug am Sonntag, 23. Februar, erfolgt etwa ab 12 Uhr im Quartier rund um Luisen- und Haagener-Straße bis zur Kreuzung Markus-Pflüger-/Haagener Straße. Umzugsbeginn ist um 13.30 Uhr ab dem Senigallia Platz.

Umzugsstrecke

Der Zug führt zunächst durch die Fußgängerzone Tumringer Straße – Grabenstraße – Turmstraße – Tumringer Straße – Senser Platz, verlässt dann die Fußgängerzone in die Spitalstraße – vorbei am Karstadt Parkhaus, wieder durch die Fußgängerzone – Altspitalgässchen in die Herrenstraße – und löst sich in der Basler Straße auf.

Für die Dauer der Fasnachtsveranstaltung wird die Innenstadt ab etwa 9 Uhr bis nach den Reinigungsarbeiten bis 24 Uhr gesperrt.

Verkehrsführungen

Die Aufstellungs- und Umzugsstrecke sowie die zuführenden Straßen Am Hebelpark, Turm-/Palmstraße, Senigallia Platz Luisenstraße und Haagener Straße, Tumringer Straße, Senser Platz, Graben-, Spital- und Basler Straße sind für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Die Innenstadt kann über die Baumgartner-, Bahnhof-, Gretherstraße beziehungsweise Weinbrenner- und Teichstraße umfahren werden. Die Zufahrt zu den Parkhäusern (ausgenommen Karstadt) in der südlichen Spitalstraße, ist möglich.

Halteverbote

Die Aufstellungs- und Umzugsstrecke muss zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit von parkenden Fahrzeugen freigehalten werden. Deshalb sind am Sonntag ab 9 Uhr bis nach der Reinigung der Straßen durch den Städtischen Werkhof bis 24 Uhr die angeordneten Haltverbote zu beachten.

Im Bereich der gebührenpflichtigen Parkplätze im Verlauf der Aufstellungs- und Umzugsstrecke – in der Luisenstraße, Haagener Straße, Humboldtstraße und südliche Spitalstraße – darf ebenfalls nicht geparkt werden.

Der Fachbereich „Straßen, Verkehr, Sicherheit“ bittet Anwohner und Fahrzeughalter, ihre Fahrzeuge nicht auf der Straße zu parken. Gegebenenfalls muss damit gerechnet werden, dass aus Sicherheitsgründen Fahrzeuge auf Kosten der Halter abgeschleppt werden, teilt die Stadt mit. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass eine An- und Abfahrt im Bereich der Umzugs- und Aufstellungsstrecke nicht möglich ist. Wer sein Fahrzeug am Sonntagnachmittag nutzen will, sollte es rechtzeitig umparken.

Die Einbahnregelung in der Spitalstraße zwischen Ries- und Körnerstraße wird zur Gewährleistung der Anfahrt des Kreiskrankenhauses für Notfälle und Rettungsfahrzeuge sowie für die Anwohner und den Buslinienverkehr während der Veranstaltung aufgehoben.

Busverkehr

Der Busverkehr in der Innenstadt wird zwischen 8 und 20 Uhr ab der Haltestelle „Weinbrennerstraße“ direkt zum Busbahnhof umgeleitet. Die Haltestellen Senser Platz – Grabenstraße, Turmstraße, Palmstraße und Spitalstraße werden nicht angefahren.