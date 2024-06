Lörrach: Die neue Burghof-Saison steht

Furiose Show „Murmuration“ Foto: Nathalie Couturier

Show und Party

Zum Saisonstart gibt es eine Tanzkonzertshow mit großer Party und zwei Ensembles aus den Niederlanden: The Ruggeds&Ghetto Funk Collective mit einer furiosen Reise durch Soul, Funk Hip-Hop und Dance. Noch so eine Genremischung bietet Chill&Thrill, wenn Geige und Humor auf Schlagzeug treffen. Auf der Bühne wird aber auch gesägt und gehämmert, wenn bei Sawdust Symphony Handwerk auf Zirkuskunst stößt. Eine Größe ist Sadeck Berrabah, der seine gefeierte Show „Murmuration“ nach Lörrach bringt, in der der Choreograf, der auch schon für internationale Sportereignisse Shows kreierte, Hände und Arme faszinierend getaktet zum Tanzen bringt. Ein Burghof-Slam zum Weltfrauentag, die Pantomimen Bodecker & Neander oder Puppenspiel zwischen Poesie und Tragik ergänzen die Sparte Show, Theater und Literatur.

In der Sparte Musik sind bekannte Klassiker wie der Dresdner Kreuzchor, das Sinfonieorchester Basel oder Publikumslieblinge wie The Ukulele Orchestra of Great Britain geladen. Besonders freut sich Sadovnik über die Gambistin Hille Perl, die Artist in Residence ist und auch einen Workshop anbietet. Sie wird unter anderem mit einem Perkussionisten musikalische Grenzen ausloten oder sich dem Thema Freundschaft widmen.