Insta-Account inklusive

In diesem Sinne wurde die Handlung und mit ihr auch Bühnenbild und Inszenierung auf die Jetzt-Zeit angepasst – ein eigener Instagram-Account inklusive, auf dem während der Aufführung in Echtzeit geliked und kommentiert werden kann. Steht in Verdis Original eine Kurtisane im Zentrum der Handlung, so wird diese Violetta in der Inszenierung der JOBW zum Sternchen, das im Rampenlicht und im Rausch des Ruhms von den Massen gefeiert wird. Doch der Traum entwickelt sich zusehends zu einem Albtraum. Was ist überhaupt noch privat im Leben, was inszeniert? Wen lieben Fans und Freunde? Was die Kunstfigur und was bleibt vom Menschen dahinter jenseits der Bühne übrig? Die Grenzen verschwimmen und stürzen eine junge Frau in Identitätskrisen und schließlich in den Tod. „Gestern wie heute bleibt La traviata hochaktuell. Jede Zeit hat ihre Formen der Prostitution und der Halbwelt, hat ihre eigenen, meist polarisierenden Ikonen. Jede Zeit ist kurzlebig und vergisst ebenso schnell, wie glühend gefeiert wurde“, heißt es dazu in der Ankündigung.