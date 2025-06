Lörrach: Die orangen Ticket4Lö-Fahrscheine sind nicht mehr gültig

Seit dem 9. Dezember sind die orangen Fahrkarten nicht mehr gültig, wie die Stadt Lörrach in einer Mitteilung vom Freitag schreibt. Mit dem Fahrplanwechsel erfolgte auch der Farbwechsel von „Orange“ zu „Blau“, der auch mit einer Fahrkostenerhöhung je Fahrt um 25 Cent verbunden war. Somit kostet das neue Ticket4Lö statt bisher vier Euro, fünf Euro und berechtigt zu vier Fahrten im Stadtgebiet Lörrach. Der Umtausch der alten, ungenutzten orangenen Fahrscheine ist noch bis zum 30. Juni an der Infothek im Rathaus zu den Rathausöffnungszeiten möglich. Dabei ist eine Zuzahlung von einem Euro pro Ticket erforderlich. Um den Ablauf zu erleichtern, wird darum gebeten, den Differenzbetrag passend in bar mitzubringen.

Die blauen Tickets mit der Aufschrift „Das 4-Fahrtenticket für den Löpnv“ behalten auch nach dem 30. Juni 2025 ihre Gültigkeit, so die Stadt. Das Ticket4Lö gilt an Werktagen ab 9 Uhr sowie ganztägig an Samstagen, Sonn- und Feiertagen. Es ist weiterhin in der Firtiq-App sowie an zahlreichen Verkaufsstellen in Lörrach erhältlich – nicht jedoch beim Busfahrer oder an Fahrkartenautomaten, heißt es abschließend.