Lörrach: Die Osterbotschaft gibt Hoffnung

So konnte man sich schon ab 6 Uhr noch vor Sonnenaufgang mit Osterfeuern und mystisch anmutenden Liedern einstimmen lassen, um dann ab 10 Uhr in einem der zahlreichen Gottesdienste beider Hauptkirchen (katholisch und evangelisch) weiterzufeiern. So trafen sich beispielsweise österliche Frühaufsteher wieder zu einer Feier mit Feuer, Predigt, Abendmahl und Taizé-Gesängen vor und in der kleinen und altehrwürdigen Ottilienkirche oben in Tüllingen mit Blick in die Schweiz und über Basel.