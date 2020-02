Lörrach „Die Praxen arbeiten am Limit“

"Die Praxen arbeiten aktuell am Limit“, sagt Dr. Ingolf Lenz, Vorsitzender der Ärzteschaft im Landkreis Lörrach. Dafür nennt er mehrere Gründe. Aus dem Gedächtnis zählt er rund zehn Hausärzte auf, die in den zurück liegenden Jahren in der Stadt aufgehört haben. Sechs von ihnen gingen in den Ruhestand. Nur die Praxis des Ärzteehepaars Stippig in Stetten führt Dr. Naseema Schweigerwald-Shaik seit Februar weiter. Ein Hausarzt zog mit seiner Praxis um nach Inzlingen, ein Kollege wechselte in die Schweiz.

Da laut einer Studie des Landkreises fast jeder zweite Hausarzt (44 Prozent) im Kreis Lörrach älter als 60 Jahre ist, werden voraussichtlich auch in der Stadt Lörrach weitere Mediziner in den kommenden Jahren in den Ruhestand gehen.