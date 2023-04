Lörrach Die Prüfungen zum Abitir haben begonnen

Auch an weiteren Schulen der Stadt Lörrach werden Prüfungen abgelegt. An der Freien Evangelischen Schule sind es 61 Schülerinnen und Schüler des Allgemeinbildenden Gymnasiums, an der Waldorfschule beträgt die Zahl 13.

Mündliches Abi

Die mündlichen Abiturprüfungen an den allgemein bildenden Gymnasien und an den Gemeinschaftsschulen finden zwischen dem 26. Juni und dem 7. Juli statt. Diese dauern jeweils 20 Minuten. Die Ausgabe der Abiturzeugnisse erfolgt spätestens am 7. Juli. Bis dahin gilt es für die Abiturienten des Landes Baden-Württemberg, die Nerven zu behalten. Dafür drückt laut Pressemitteilung auch Kultusministerin Theresa Schopper die Daumen.