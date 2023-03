Lörrach Die Regio Messe ist eröffnet

Kreishandwerksmeister Martin Ranz Foto: Konrad

Der Kreishandwerksmeister

Kreishandwerksmeister Martin Ranz betonte die enge Verbindung von Handwerk und Messe. Auch in diesem Jahr seien ein Drittel der Aussteller Handwerker. Ranz: „Ohne das Handwerk geht fast nichts: Wir freuen uns auf die Regio Messe.“

Eindrucksvoll: Nicole Kropf Foto: Konrad

Das Rahmenprogramm

Nach den Gesangsauftritten von Nicole Kropf (Nicole Vocal, Schopfheim), der tänzerischen Aktivierung der Gäste durch Andreas Schmidt (Tanzschule Cyranek-Schmidt, Weil am Rhein) und einem Apéro mit kaltem Buffet luden Golovina und Platzer zum thematischen Messerundgang ein. Station machte die Gruppe bei der Pfunder-Stiftung (Pfunder- Stiftung & Christophorus Gemeinschaft engagieren sich für Inklusion von Menschen mit Assistenzbedarf in Sportvereinen) sowie der Ständen der Stadt Lörrach und der Gemeinde Murg.

Blickfang: Oldtimer Foto: Konrad

Ein guter Auftakt

Unterdessen bildete sich im Eingangsbereich bereits eine Warteschlange mit zahlreichen Besuchern. Der Samstagvormittag war bei bestem Wetter ein guter Auftakt für die Neuauflage der Messe.

Die Messe-Klassiker

Bis Sonntag, 26. März, informieren Fachleute auf der Regio-Messe über Themen wie etwa Bauen, Renovieren und Sanieren, „Gesundheit“, „Haushalt“ „Wohnen“ sowie „Naherholung und Tourismus“. Für das leibliche Wohl der Besucher sorgen Offerten in den Hallen „Bauernmarkt“ und „Gourmessa“. Im Getränke-Catering arbeitet die Regio-Messe wieder mit der Brauerei Lasser zusammen.

Am Buffet Foto: Konrad

Die Wechselhalle

Auch In diesem Jahr gibt es wieder eine „Wechselhalle“ (Halle 10): Am Auftaktwochenende findet dort die die Sonderschau „Hochzeit und Festlichkeiten“ statt. Der Blutspendedienst Baden-Württemberg lädt am Montag, 20. März, ab 13 Uhr zur Blutspendeaktion ein. Am Dienstag, 21., und Mittwoch, 22. März, findet in Halle 10 die Sonderschau „Gesund und Fit im Alter“ statt. Am Donnerstag, 23. März, lädt die „Frauenmesse“ ein. Am Freitag schließlich präsentieren drei regionale Ringervereine im Rahmen des „Ringer-Tages“ ihre Aktivitäten.

Die Oldtimer und US-Cars

Die Oldtimer-Messe „Oldierama“ (18. und 19. März) und „US-Cars, Bikes & Kustom“ (25. und 26. März) finden auf dem Freigelände innerhalb der Messe satt. „Aufgrund der Anmeldungen und Rückmeldungen erwarten wir an beiden Wochenenden über 250 Oldtimer, US-Cars und Bikes“, so Platzer. Privatfahrzeuge werden durch Präsentationen gewerblicher Aussteller und Clubs ergänzt.

Öffnungszeiten

Die Regio-Messe ist jeden Tag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.