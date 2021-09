Lörrach Die S-Bahn muss gestärkt werden

Blick über die Grenze

Immer wieder fiel im Verlauf des 45-minütigen Gesprächs der Blick in die Schweiz: Dort, genauer in Basel, hatten Hermann und Zickenheiner ihren Anschlusstermin, galt es doch, das 25-jährige Bestehen des Tunnels von Lugano zu feiern. „In der Zeit, in der in der Schweiz 20 Milliarden in den Schienenverkehr gesteckt und 100 Kilometer an Tunnelstrecke gebaut wurden, haben wir 1,4 Milliarden in die Verkehrswende gesteckt“, zog Zickenheiner einen Vergleich und meinte: „Wir können von der Schweiz auch ab und zu etwas lernen.“ Hermann ergänzte: „Wir müssen die Verfahren im Bauen und Planen beschleunigen.“