Lörrach Die Scheiben fliegen wieder

Stetten und Tüllingen

In Stetten und Tüllingen findet die Tradition für Groß und Klein am Sonntag, 26. Februar, statt. Geändert hat sich in Stetten der Treffpunkt. Am Kirchplatz in Stetten erhalten Kinder und Jugendliche gratis einen Stock, 15 Scheiben, Fackel oder Lampion sowie einen Bon für Wurst und Brot.