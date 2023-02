Die Fasnachtsfeuer haben am Wochenende wieder eine besondere Strahlkraft auf Groß und Klein entfaltet. An verschiedenen Orten in Lörrach kamen zahlreiche Menschen zusammen, um die Tradition zu pflegen – unter anderem in Tumringen, wo am Samstag ein Fackelzug zur Lucke hinauf führte (auf den Bildern). Die Scheiben flogen in den Nachthimmel in Richtung Tal hinunter. Hier und an den anderen Orten hatte die Feuerwehr ein wachsames Auge. Fackelumzüge führten auch zum Hünerberg hinauf. In den Ortsteilen waren Feuer in Brombach und Röttelnweiler angesagt. Auch in Stetten und Tüllingen lebte die Tradition am Sonntag. Nicht fehlen durften neben den glühenden Scheiben und den brennenden Feuern die warmen Würstchen. Foto: Kristoff Meller