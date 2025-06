Lörrach: Interview: Die Schubert-Durand-Stiftung schafft Chancen

SHAKILA PAYNDA: Ich stamme selbst aus Afghanistan und war in unterschiedlichen Zusammenhängen Ansprechpartnerin für afghanische Frauen.

Die Kulturen unterscheidet sich erheblich, im Alltag ergibt sich die Notwendigkeit zahlreicher Hilfestellungen.

Sie fördern mittlerweile nicht ausschließlich Kinder und Jugendliche, sondern ganze Familien.

GUDRUN SCHUBERT: Es ist wichtig, dass wir bei unserer Arbeit die gesamte Familie in Betracht ziehen und entsprechend berücksichtigen. Wir haben die Satzung zudem dahingehend geändert, dass auch die Förderung von Jungs möglich sein kann.

Was sind die unterschiedlichen Bedarfe für Kinder und Jugendliche im Besonderen sowie der Familie als Gesamtgebilde?

ANNETTE WINDHAUSEN: Im Februar 2024 haben wir ein neues Projekt begonnen, das von der Baden-Württemberg Stiftung gefördert wird, bei dem es genau um diese Fragestellung geht: Die Stärkung von Kindern und die Förderung der gesamten Familie.

Wir unterstützen die Kinder im schulischen Bereich, schauen nach ihren Talenten und möglichen Hobbies, spielen und basteln aber auch mit ihnen.

Machen die Eltern mit?

SHAKILA PAYNDA: Das ist bei vielen Familien zunächst keine Selbstverständlichkeit. Man muss das in der Regel mit Telefonaten vorbereiten. In Deutschland ist Pünktlichkeit sehr wichtig. In Afghanistan gibt es keine organisiere Freizeit, wie wir sie kennen. Kinder bewegen sich meist in der Familie. Aber die richtige Freizeit, die Kinder wollen und auch benötigen, die gibt es in diesem Sinn in Afghanistan kaum. Bei manchen Familien klappt die Teilnahme an den Angeboten gut, bei anderen arbeiten wir noch dran.

ANNETTE WINDHAUSEN: Unsere Kinder haben vielleicht auch nicht immer Lust, am einen oder anderen Angebot mitzumachen, aber für diese Kinder ist es wichtig – allein schon, um die Sprache und Fähigkeiten des Miteinanders zu erlernen.

Wie hoch ist aus Ihrer Sicht die generelle Integrationsbereitschaft der Familien?

SHAKILA PAYNDA: Bei manchen Familien kommen die Informationen, die wir kommunizieren, sehr schnell an, das merken wir. Dann klappt das mit dem Kindergarten, der Schule, Freizeitangeboten und Terminabsprachen. Bei anderen Familien ist es schwieriger. Wir versuchen dann deutlich zu machen, wie wichtig bestimmte Dinge sind und welche Chancen das Land bietet – wenn man sie nutzt.

Lassen Sie mich bitte noch einige Sätze zu den Menschen aus Afghanistan sagen: Wir dürfen ihre oft langjährigen Kriegserfahrungen nicht außer Acht lassen. Fast alle Familien haben mehrere Tote zu beklagen. 40 Jahre Krieg hat die Menschen traumatisiert, zerrissen, manche haben nie richtig gelebt. Viele Männer und Frauen – und auch die Kinder – haben ihre Träume vergessen. Wer seine Träume vergisst, dem fehlt der Sinn, es geht nur ums Überleben. Sie beginnen hier wirklich bei Null. Aber ich wollte diese Arbeit machen, die Familien ermutigen, sich den Gepflogenheiten in Deutschland anzupassen, das Leben neu zu denken, die Möglichkeiten zu sehen. Aber dieser Prozess ist nicht leicht.

GUDRUN SCHUBERT: Es ist Kärrnerarbeit. Manchmal ist diese mit Enttäuschungen verbunden, aber immer wieder auch mit großer Freude über das Gelingen unserer Anstrengungen. Sie müssen sich die Fluchterfahrungen dieser Familien vor Augen führen: Es dauert seine Zeit, bis diese Menschen ankommen.

Eine zentrale Aufgabe der Stiftung ist die Förderung junger Frauen. Nicht jede Anstrengung kann zum Erfolg führen. Aber Sie sehen, dass Ihr Engagement wirkt?

SINAD GOTTSCHALK: Wir konnten dank der Unterstützung der „postecode Lotterie“ etliche Frauen bei der Ausbildung oder im Studium unterstützen.

Und wir konnten dabei helfen, dass einige junge Frauen in eine Festanstellung übernommen wurden. Was uns hilft, ist das große Netzwerk an Kooperationspartnern.

Wer sind Ihre wichtigsten Partner?

ANNETTE WINDHAUSEN: Zu nennen sind unter anderem der Werkraum Schöpflin, der SAK, das Dreiländermuseum, „direct help better future“, Kirchen, die Frauenberatungsstelle sowie das Integrationsmanagement von Stadt und Landkreis.

SINAD GOTTSCHALK: In der Stiftung selbst arbeiten wir mit fest angestellten Kolleginnen, frei schaffenden Experten und Honorarkräften sowie vielen ehrenamtlich engagierten Mitarbeitern.

Wie nehmen Sie das Erstarken der AfD und deren Vorstellungen – etwa zum Thema der so genannten Remigration – wahr?

SHAKILA PAYNDA: Ich selbst habe bis heute keine schlechten Erfahrungen in Deutschland gemacht. Lediglich einmal hat mich jemand gefragt, ob ich eine Islamistin sei. Das hat mich sehr getroffen.

Begriffe wie „rechtsextrem“ und was damit verbunden ist, stießen früher auf breite Ablehnung. Rechtsextrem, das war außerhalb der Gesellschaft. Heute ist der Begriff fast Mainstream und zum Allerweltswort geworden.

SINAD GOTTSCHALK: Es gibt schon Ängste. Mich hat ein siebenjähriges Mädchen mit Migrationshintergrund gefragt, ob sie und ihre Familie Deutschland verlassen müssen, wenn die AfD an die Regierung kommt. Wir merken, dass das Thema in den Familien arbeitet, bei Kindern verändern sich die gemalten Bilder. Selbst mein Vater, der seit vielen Jahren in Deutschland lebt, spricht heute davon, dass er nicht weiß, ob er hier bleiben kann – und das erschreckt mich. Die Verunsicherung und die Ängste sind größer geworden.

Wenn Sie auf die Arbeit ihrer Stiftung, insbesondere die Situation von Mädchen mit Migrationshintergrund schauen: Hat sich viel zum Positiven entwickelt?

GUDRUN SCHUBERT: Es hat sich viel getan. Aber: Es hat sich auch etliches rückwärts entwickelt.

Vor allem bei der dritten Generation mit Migrationshintergrund erleben wir hier und da verstärkt einen Rückzug in fundamentalistische Kreise – insbesondere bei den Männern, aber auch bei Frauen. Ich bin mir selbst noch nicht ganz klar darüber, ob dieser Impuls aus der Verunsicherung heraus kommt, dass sich die Leute in eine scheinbar durch Familie und Herkunft gesicherte Existenz zurückziehen wollen. Das ist eine Entwicklung, die mich bedrückt.

Die Gleichzeitigkeit ermutigender und zäher Entwicklungen von Erfolgen und Rückschlägen sind Teil der vergangenen 20 Jahre. Haben Sie sich das so vorgestellt, Frau Schubert?

GUDRUN SCHUBERT: Wir haben erkannt, wie groß die Not ist und nach und nach unsere praktische Arbeit entlang der Bedürfnisse weiterentwickelt, denn wir wollten nicht nur Stipendien vergeben. So sind wir und die Stiftung gewachsen. Bis heute.