Lörrach Die Serie

5. 1938/1940: Zerstörung und Erhalt – Synagoge und jüdischer Friedhof

6. 1963: Neuer Stadtteil – Salzert

7. 1975/76: Eingemeindungen und neues Rathaus

8. 1983: Landesgartenschau und A 98

Von Hubert Bernnat

Lörrach. Doch die wirtschaftlich schwierigen zwanziger Jahre durch Inflation und Weltwirtschaftskrise hatte einige Juden zur Auswanderung vor allem Richtung Basel bewogen. So ging auch das Kaufhaus Wohl Ecke Hebelpark/Turmstraße 1925 in Konkurs.

Schon vor 1933: Aufflammende antisemitische Agitation

Vielleicht hat der wiederaufflackernde Antisemitismus eine Rolle gespielt. Während des Ersten Weltkriegs benutzten wegen der schlechten Kriegs- und Versorgungslage nicht nur die Nationalisten die Juden als Feindbild. Auch wenn diese in Lörrach keine Basis hatten, kam es doch zu Verwüstungen auf dem alten Jüdischen Friedhof am Schützenwaldweg. Vorgeworfen wurde ihnen auch „jüdische Drückebergerei“ vom Militärdienst. Dabei hatten sich die jüdischen Mitbürger offensiv zur Verteidigung des Vaterlands bekannt. Acht jüdische Soldaten aus Lörrach waren im Krieg gefallen und damit mehr als ihr Anteil an der Lörracher Bevölkerung.

Mit vielen Spenden konnten 1922 der alte Friedhof wieder instandgesetzt, eine Gedenktafel für die gefallenen jüdischen Soldaten in der Synagoge aufgestellt und diese renoviert werden. Mit dem angesehenen und im Weltkrieg ausgezeichneten Arzt Dr. Samuel Moses gab es wieder ein Mitglied im Bürgerausschuss. Doch die Zeiten blieben wirtschaftlich und politisch unsicher. In Lörrach konnten sich die Nationalsozialisten zwar erst ab 1930 etablieren. Aber schon 1931 brachten sie im Stadtrat einen erfolglosen Antrag gegen den jüdischen Brauch des Schächtens bei der Tierschlachtung ein. Zudem unterstützten sie die Agitation gegen die größeren – häufig jüdischen – Warenhäuser wie das Kaufhaus Knopf im Gebäude der heutigen Stadtbibliothek.

1933: Beginn der systematischen Verfolgung der Juden

All dies waren auch in Lörrach nur Vorzeichen für Diskriminierung, Verfolgung bis hin zur Ermordung der Juden. Nach der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler am 31. Januar 1933 folgte schon am 1. April der Boykottaufruf gegen dreizehn jüdische Geschäfte und zwei Ärzte. Von oben reichsweit organisiert, waren die Boykottlisten in der örtlichen Presse veröffentlicht. Wer noch „beim Juden kauft“, wurde diskriminiert. Die Juden wurden zum Feind des deutschen Volkes erklärt und mit den „Nürnberger Rassegesetzen“ 1935 aus der Volksgemeinschaft ausgeschlossen. NSDAP-Bürgermeister Boos wies in Schreiben seine Bediensteten eindringlich darauf hin, weder bei Juden einzukaufen, noch freundschaftlichen Kontakt zu pflegen. Den Juden wurde Zug um Zug die wirtschaftliche und rechtliche Existenz entzogen. Ab 1937 begann die „Arisierung“ der Wirtschaft. Im April 1937 übernahm der frühere Prokurist Richter schon die Kaufhäuser der Familie Knopf in Freiburg, Emmendingen und Lörrach.

1938: Zerstörung der Synagoge in der Reichspogromnacht

Das Attentat am 7. November 1938 auf den Legationsrat der deutschen Botschaft in Paris durch den 17-jährigen polnischen Juden Herschel Grynszpan wegen der Ausweisung tausender polnischer Juden nutzten die Nationalsozialisten zu einem bis dahin beispiellosen Aufruf zum Terror. Von oben durch Propagandaminister Goebbels „als spontaner Volkszorn“ inszeniert, sollten am Abend des 9. November vor allem die Synagogen zerstört werden. In Lörrach gelang es der NSDAP an diesem Abend nicht, dass sich die Bevölkerung, wie es unzutreffend im Oberbadischen Volksblatt hieß, „über den jüdischen Meuchelmord in Paris Luft“ verschaffte.

Der Wahrheit näher kommt der Bericht vom Prozess gegen die Synagogenschänder von 1947: „… etwa zwischen 9 und 10 Uhr vormittags [am 10. November 1938] rottete sich … eine kleine Gruppe besonders zuverlässiger Parteianhänger, in der Hauptsache SA-Angehörige, zum Teil in Uniform, vor der Synagoge in Lörrach zusammen, verschaffte sich gewaltsam dadurch, dass G. mit einem Hammer die Haupttüre zur Synagoge einschlug, Eingang und zertrümmerte gemeinsam das Innere der Synagoge. Unter großem Tumult wurde ein Volksaufstand in Szene gesetzt und mit etwa 30 bis 40 Personen … der Kronleuchter zerstört, Bänke umgeworfen und von der Empore heruntergeworfen, der Altar zertrümmert, Inschriften beseitigt und die steinerne Gebetstafel am Eingang der Synagoge herausgerissen.“

Einige Tage später mussten städtische Mitarbeiter auf Anordnung von Bürgermeister Boos das Zerstörungswerk vollenden. Das Dach wurde bewusst so beschädigt, dass es über den Winter der Witterung ausgesetzt und einsturzgefährdet war. Im Mai/Juni 1939 wurde die Synagoge dann „wegen Baufälligkeit“ vollständig abgetragen. Dies kam den Plänen von Boos entgegen. Schon im Herbst 1938 hatte man damit begonnen, den neuen Marktplatz städtebaulich zu gestalten. Seit dem Abriss des alten Amtshauses im Jahre 1913 war der Durchgang, wie heute auch, zum alten Marktplatz offen.

Doch das noch wenig ansehnliche Areal sollte zum Marktplatz und Aufmarschgelände mit großstädtischer Kulisse umrandet ausgebaut werden. Eine dort stehende Synagoge passte nicht zu den hochtrabenden Plänen von einem „Groß-Lörrach“ als braunes Bollwerk im Dreiländereck. Schon am 12. November 1938 erschien im Oberbadischen Volksblatt die Meldung: „Der Marktplatz wird größer.“ Im Frühjahr 1939 waren die Belagsarbeiten beendet und ein Durchgang zur Teichstraße wurde geschaffen. Seine erste Bewährungsprobe erhielt der Platz Mitte Juni 1939 durch eine Großkundgebung im Rahmen des Kreisparteitags mit Gauleiter Robert Wagner und tausenden von Zuschauern. Zu Ehren Wagners hatte man den Platz sogar nach ihm benannt.

Für die Lörracher Juden war die Zerstörung ihres Gotteshauses nur ein Teil des Leidens gewesen. Etliche Männer wie August Weil wurden für einige Wochen als „Schutzhäftlinge“ in das Konzentrationslager Dachau verschleppt. Die Arisierung der Wirtschaft wurde fortgesetzt. Bis Ende 1938 gab es in Lörrach keine jüdischen Geschäfte mehr. Nun ging es noch um Grundstücke in jüdischem Besitz. Einige Lörracher, aber vor allem die Stadt taten sich dabei als Profiteure hervor, indem sie Grundstücke deutlich unter Wert erwarben. Für viele Juden waren dies die letzten Zeichen, um sich im Ausland in Sicherheit zu bringen. Als am 1. September 1939 der Überfall auf Polen begann, bestand die jüdische Gemeinde nur noch aus 67, zumeist älteren Mitgliedern.

1940: Erhalt des jüdischen Friedhofs wird gesichert

Der alte jüdische Friedhof am Schützenwaldweg war schon 1670 angelegt und bis 1902 genutzt worden. Der jüdischen Tradition entsprechend überließ man die Gräber sich selbst, ohne dass diese ihre Bedeutung als heilige Stätte verloren. Nach weiteren Verwüstungen in den Jahren 1934/35 und in Zusammenhang mit der Reichspogromnacht waren nur noch 39 Grabsteine vorhanden, einige waren zweckentfremdet worden. Bürgermeister Boos versuchte seit April 1940, das Areal zu erwerben, um den städtischen Waldbesitz „abzurunden“ und ein Freizeitgelände daraus zu machen. Alle Erinnerung an den jüdischen Friedhof sollte getilgt werden. Dem Lörracher Denkmalpfleger Julius Wilhelm gelang es in Zusammenarbeit mit der Reichsvereinigung der Juden und der Naturschutzstelle, den Friedhof als Naturschutzpark zu deklarieren und ihn so vor der Einebnung zu bewahren.

Die Stadt konnte im Dezember 1940 nun zwar das Grundstück kaufen, ohne aber, worüber Boos empört war, die ursprünglichen Pläne verwirklichen zu können. Dazwischen lag das Ende der jüdischen Gemeinde in Lörrach durch die von Gauleiter Wagner verfügte Deportation aller badischen Juden am 20. Oktober 1940 in den unbesetzten Teil Frankreichs. Die Transporte endeten für die etwas mehr als 50 in Lörrach lebenden Juden vorläufig im Konzentrationslager in Gurs am Fuß der Pyrenäen. Von dort aus wurden die meisten ab 1942 in den Vernichtungslagern im Osten ermordet. So kann es nur wenig trösten angesichts des unermesslichen Leids, dass der alte jüdische Friedhof in Lörrach erhalten blieb.